民進黨台北市長參選人陳時中近期因內湖交通和台北市長柯文哲槓上，還嗆說「如果前一棒覺得內湖交通沒救，就換人來救」，但具體解方是什麼，陳時中28日受訪時講的模糊，但強調內部已有完整的短中長計畫，會在政策發布會跟市民說明。至於松山機場遷建，他則說，不會在選舉時突然拋出來。

柯文哲過去曾提出「交通CPR」政策，但至今沒有改善，還脫口而出「內湖交通沒救」，陳時中為此宣戰，說要換人來救，遭柯回嗆「太低路（不中用）」，台北市副市長黃珊珊則酸「看半天也沒提解方」，還說民進黨長年在談松山機場遷建，要陳時中也說說該怎麼做。

對此，陳時中上午參觀臺灣創價學會至善藝文中心後接受媒體聯訪，他表示，內湖交通長年以來是歷史共業，沒有必要再做口水之戰，怎麼解決問題才重要，而解決問題的方式不外乎是有短中長的計畫，先處理短期能解決的問題，搭配長期擘劃，讓整體交通能夠得到解決。

陳時中說，有關中期誰做的好、誰做不好，一個是看誰有眼光和執行力，他講說要加快速度，就是在審查時各樣程序可以簡化、能確實來做，展現效率，若耽誤太多時間將成整體市民的損失，他也透露團隊已有完整的短中長計畫，會隨著政策發布會一一跟市民說明。

至於是否會提出松山機場遷建論述，陳時中說，這是個大問題，需要大家一起討論，不會在選舉時突然拋出來，如果突然拋出這類議題，坦白講是操作成份遠大於對市政建設的憧憬成分，似乎有意暗酸黃珊珊，但他強調，不會突然拋出大變革，但過去討論的問題，「我們自然有我們的見解。」