根據外媒報導，西安一年輕男子因長時間吹冷氣導致急性腦中風，而右半身癱瘓、無法說話，經治療數天後症狀才好轉；當地醫師推斷可能因室內外溫差大，且血液中水分減少不利血液輸向大腦，引發腦中風。但台灣醫師認為，年輕男若無三高等慢性病問題，較少因室內外溫差大而腦中風，研判此類患者可能先天有腦部或血管異常。

據香港01報導，大陸西安的一名年輕男子稱，因長時間吹冷氣導致急性腦中風，而右半身癱瘓、無法說話，經送往當地醫院後做核磁共振(MRI)後，卻認為腦中風，後經治療數日，年輕病患症狀好轉。當地醫師表示，人體若因血液中的水分減少，血液黏稠度上升，導致輸向大腦的血液受阻，易誘發腦中風；另外，冷氣房與戶外的溫差過大也易誘發腦中風。

對此，台大急診部醫師石富元表示，大腦是人體最重要的器官，不像皮膚會因為外界溫度而隨之改變，大腦溫度受到體內其他生理系統嚴密監控，即使是因室內溫差過大導致腦中風者，多為年長、有三高疾病等慢性病患者，否則也須因在戶外工作、致嚴重脫水而產生腦中風。

石富元推測，該年輕男子可能本身有腦部腫瘤、血管畸形等問題，才會導致腦中風。他說明，若本身有腦部腫瘤或血管畸形，突然破裂、出血，致死率很高，若是產生栓塞，立即獲得妥善治療，預後效果較佳。

台大急診部醫師、台大急診醫學部副教授方震中也曾表示，若體溫功能調節不佳者，長者等高危族群較易中暑，「該開冷氣時就要開冷氣，並適時補充水分。」