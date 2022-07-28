台東阿美族30歲林姓新手揹工15日前往戒茂斯山營地，回程時失聯，11天後被尋獲遺體，不少山友認為該處山區上月才遭人拆除主路線布條，疑似因此導致該揹工迷路罹難，但知名山岳攝影師雪羊發文發表他對整起事件的看法，他認為真正得原因是因為揹工是一個新手，對山區的環境不熟，並在文末直呼：「希望台灣的各協作公司，不要再輕易放沒有準備的新手獨行」。

知名山岳攝影師雪羊於臉書粉專《雪羊視界 Vision of a Snow ram》分享他對阿美族少年新手揹工登山死亡的看法。（圖／截自《雪羊視界 Vision of a Snow ram》）

知名山岳攝影師雪羊於臉書粉專《雪羊視界 Vision of a Snow ram》分享，他對阿美族少年新手揹工登山，最後被發現長眠於新武呂溪冰涼的溪水之中的看法，他表示該位少年的離開在山友間掀起一場「布條去留」的論戰，因為今年某位外國登山客經戒茂斯前往嘉明湖的過程中，將沿途的布條移除，但雪羊認為，對方拆布條的行為，跟這起協作迷途身亡事件並沒有直接的關聯。

雪羊表示，原因根本不是布條，真正的原因是「他是一個新手」，而且是「第一次上山幫背，就被放生要自己下山的新手」啊！新手是不管怎麼樣都會迷途的，就像身邊的每一個路痴朋友一樣，不管指標多明顯，路口的標誌有多大，他都能轉錯方向，讓人又氣又好笑。只是，在山上就不好笑了。

他認為新手累積經驗的方式是，找一個老手，死死黏著新手的屁股走，沿途細心觀察「什麼是山徑」，且一群人揪團上山，也千萬不要走散。因為「一個人走丟然後迷途最後死掉」，但「一群人一起走丟然後迷途最後一起死在山上」卻不曾耳聞，並直呼：「結伴上山就是生命共同體」，雪羊提醒：「再強調一百次，在台灣迷路，下溪谷、沿著溪谷走就是死路一條。就算要下，也只是去取水，然後回到原地等人來找你」。

他表示，這起山難事件中，放這位阿美族新手自己從新武呂溪底回程的天馬登山隊，當然需要負起最大的責任。新手就是不會認路，就算有指標一樣有可能迷路，鄉民們不要再把錯都怪給拆布條的外國人了，因為屢屢見到剛加入的新人，不管會不會登山，都被要求「沿著清楚大條又明顯的觀光登山路」自己運補或回程。尤其是像新武呂溪底不到4公里的回程，他說，雖然該路程路很大條又很短，是個很簡單的任務，但，意外終究還是發生了。

雪羊還說，沒有一個人是天生會爬山的，所有懂山、會爬山的人，都是經過前輩的帶領、經年累月的練習，新手協作就跟新手登山人一樣脆弱，不會因為他「進入了協作行業」就忽然變超人。也希望台灣的各協作公司，可以因為這件憾事，而開始重視新人的培養與安全措施，不要再輕易放沒有準備的新手獨行。