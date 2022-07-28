男女交往有相同的價值觀很重要，一名患有身心障礙的女網友表示，和男友交往3年，從未一起出遊、合照和過生日，她懷疑對方是不是根本不愛她，某次她的家人替她辦桌慶生，反遭男友罵浪費，令她心灰意冷、自卑地說「會不會找一個跟我一樣殘障的交往，比較容易理解彼此？」遭遇令網友心疼罵，「男友的心態不健康，根本腦殘」。

原PO近日於臉書社團《匿名公社》指出，自己是身心障礙者，和男友在一起3年卻一張合照也沒有，對方也不曾帶她出遊，「我在想是不是因為我是殘障，他才不敢跟我出去」，她總覺得對方看似很愛她，又不愛她，兩人之間總有一道隔閡。

原PO認為一般的男生不會和殘障的女生交往，所以都是她倒追男生居多，她不斷地催眠自己「人家要我就不錯了 ，畢竟我跟正常女孩的條件差一大截」。她說和男友交往時，最希望對方可以幫她過生日，但3年下來男友總以自己家沒有過生日傳統為由拒絕，她的家人只好在餐廳辦一桌替她慶生，並邀請男友。

沒想到事後男友卻說「過個生日就要辦一桌，有夠浪費」，原PO坦言真的很生氣，因辦桌並沒有花到男友一毛錢，她無奈地問「我現在依然沒有答案，未來再找對象，找跟我一樣殘障會不會比較容易理解彼此？」

貼文曝光，網友紛紛安撫她，「價值觀差異有點大，建議分手了」、「跟妳殘障無關，我覺得妳男友的心態比較不健康，根本腦殘」、「他不是也是殘障嗎？腦殘啊」、「感情中若感到委屈，就不值得繼續交往」、「愛得這麼卑微幹嘛，不如分手，單身快樂」。