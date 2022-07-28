美國手機晶片大廠高通（Qualcomm）上季業績表現優於市場預期，但本季展望意外疲弱，並警告嚴竣的經濟形勢和智慧手機需求放緩可能打擊旗下主要的手機晶片事業。受此影響，高通周三盤後股價下跌3.68%，報147.78美元。

財務長Akash Palkhiwala表示，我們預期全球經濟的高度不確定性和中國防疫措施造成的衝擊，將導致今年下半年客戶在採購方面變得謹慎。

高通下修今年智慧手機市場預測，將全年銷量預測從「低速增長」下修至減少5%。IDC預估今年全球智慧手機出貨量將下滑3.5%。

公司高層重申高通的重心仍將是供應高階手機晶片，也將持續推進車用晶片等多元化發展，以緩解智慧手機需求降溫帶來的衝擊。

高通公布第三財季（截至6月30日）整體營收年增37%，為109.3億美元，優於分析師預估的108.8億美元。

淨利為年增53%，為33.56億美元。經調整後每股盈餘為2.96美元，優於前一年同期的1.77美元和分析師預估的2.87美元。

以部門來看，高通晶片設計事業營收年增45%，為93.78億美元。其中，手機晶片營收年增59%，為61.49億美元，優於市場預估的60億美元。手機晶片業務貢獻一半以上的總營收。物聯網晶片營收年增31%，為18.33億美元，略低于市場預估的18.4億美元。車用晶片營收年增38%，為3.5億美元。射頻前端晶片營收年增9%，為10.46億美元。

此外，技術授權事業營收年增2%，為15.19億美元。

高通執行長Amon表示，儘管整體經濟環境充滿挑戰，但車用晶片營收創下新高記錄，他並表示下一季車用晶片營收可望再創高峰。

但和其他科技公司一樣，他亦警告在經濟面臨挑戰之際，高漲的通膨可能使智慧手機銷售前景進一步惡化，使高通的營收與獲利受到衝擊。

高通財務長Akash Palkhiwala表示，經濟放緩將導致手機需求下滑，對本季每股盈餘造成的衝擊達到20美分。

該公司預估本季營收介於110億～118億美元，每股盈餘利介於3～3.3美元。分析師預估該公司本季營收為119億美元，每股盈餘為3.26美元。

高通並宣布與全球最大智慧手機廠三星電子的專利授權協議延長至2030年，並將擴大Snapdragon平台在三星高階Galaxy系列產品的應用。執行長Amon表示，當我們為一支Galaxy智慧手機提供Snapdragon 800平台時，至少能取代向5支iPhone手機銷售數據機晶片的營收和獲利。