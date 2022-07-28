串流音樂服務公司Spotify周三宣布，在付費用戶數暴增14%之下，第二季營收高於預期，該公司並預測本季度業績維持樂觀，但宣布停止生產車載娛樂裝置Car Thing。

Spotify周三在華爾街收漲12%，報116.6美元。

該公司月活躍用戶數上升將近5分之1，來到4.33億戶，高於預期的4.28億戶；Spotify預期到第三季將來到4.50億戶。

該瑞典公司營收主要來自付費訂閱用戶，以及向免費用戶投放的廣告。廣告收入在第二季為成長31%。

Snap在上周警告，廣告商已經開始收緊開支，以因應日漸黯淡的經濟前景。

Spotify財務長Paul Vogel說，公司確實在上季最後兩周看到一些疲弱。但是公司確實希望廣告在長期上將占業務更大比例。目前廣告收入僅占公司營收的13%。

付費用戶為Spotify的營收主力，目前用戶數大增14%，來到1.88億戶，並高於分析師預期的1.87億戶。

Spotify上季營收增加23%，來到29億歐元(約29.4億美元)，高於分析師預期的28億歐元。

車用的語音控制串流裝置Car Thing在去年4月問世，預計將不再生產，目前折扣價為49美元。執行長Daniel Ek說，現在有關車用整合的需求相當高，汽車製造商正察覺到，並開始要提供更好的解決方案。

Spotify預計第三季付費用戶數來到1.94億戶，符合預期，營收也將達到30億歐元，高於29.5億歐元的預期。