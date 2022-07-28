「拒絕被羞辱，拒絕被懲罰，調薪應該法制化。」人事行政總處預計8月份決定明年公教人員是否調薪，全國教師工會總聯合會今表示，依照民間薪資成長、物價指數成長來計算，公教人員薪資明年應調3.01％、3.59％，若未達到，就是政府在羞辱、懲罰公教人員。

全教總理事長侯俊良說，公教做為社會一份子，薪資水準當然會影響社會地位，故公教薪資調整跟不上民間薪資成長時，社會地位自然滑落。我國從2020到2021年，民間薪資成長21.39％，公教薪資僅在2018年調整過3％，無怪乎報考公務員考試的人數下降。

侯俊良表示，倘若公教人員調薪福不比不上民間薪資的成長，就代表政府認為公教的貢獻比不上民間企業，這是對公教的否定與羞辱，所以這可說是「羞辱指標」。

侯俊良進一步指出，物價指數是反映薪資購買力的指標，薪資調整超過物價指數是正常，但若低於物價指數則是「實質減薪」。因此，若薪資調整跟不上物價指數，則可認定為懲罰，此可做為「懲罰指標」。

明年公教應該調薪多少才合理？全教總副秘書長張旭政說，以民間薪資水準來看，2020年每月薪資為5萬4160元，2021年為5萬5792元，成長3.01％。因此，明年公教調薪若低於3.01％，那政府就是在羞辱公教人員。

若以物價指數來看，張旭政說，2021年6月為104.08，今年6月則為107.82，成長幅度為3.59。因此，若明年公教調薪幅度低於3.59％，那就是政府在懲罰公教人員。

全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢說，勞動部基本工資審議委員會有21人，其中7人、占1／3是勞工代表，勞工的聲音可以在會議中被聽見。而人事行政總處的「軍公教待遇審議委員會」竟然沒有教育人員代表，實在很落後。

台北市產業總工會秘書黃健泰指出，關於公教人員調薪，人事行政總處沒有提出法制化標準，而且受雇的教育人員竟然不能直接跟政府討論他們的薪資，實在很離譜，「政府是最大的慣老闆」。