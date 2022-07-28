合球國手林姓男子被控在2019年與大學寢室吳姓男室友，到KTV飲酒歡唱認識一名21歲女子，2人將酒醉的女子帶回大學宿舍內輪流性侵，台北地方法院考量林男與吳男坦承犯行，各依乘機性交罪判刑3年1月，台灣高等法院維持3年1月刑度。可上訴。

吳及林在2019年6月23日晚間與友人在KTV飲酒歡唱而結識被害人，隔天上午8點許，唱飲結束後，2人見她已酒醉、意識不清，帶同她返回其等就讀大學之男生學校宿舍寢室休息，吳及林輪流性侵她。

檢方起訴後，律師求法院宣告緩刑，稱2人坦承犯行，且無前科，案發時為大學學生，目前仍就讀大學，年紀尚輕，2人均具有國手級之體育實力，林更是國家合球代表隊的成員，2人實係因一時酒後失慮而觸法。

台北地院審酌2人在案發時僅因一時私慾，利用被害人酒醉意識不清之情況下，分別對她性交行為，造成她身心受創，所為應予非難，且未能取得她的原諒並達成和解，各判刑3年1月，上訴後，高院仍各判刑3年1月。