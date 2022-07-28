因峮峮確診，當日錄影五缺一，王仁甫（左起）、許孟哲、蔡黃汝、孫協志。（中視提供）

桃園市長鄭文燦（右二）現身飢餓遊戲。（中視提供）

在蒙眼遊戲時，大根誤觸許孟哲胯下。（中視提供）

大根（左起）、葉欣眉、林莎、蔡黃汝、王仁甫、孫協志、張鳳書、許孟哲、徐謀俊。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》在本周日（31日）推出「飢餓三國志」特別企劃，將主持人及來賓張鳳書、大根、林莎、徐謀俊、葉欣眉分成魏、吳、蜀三國人物，雖然是團隊合作賽，但藝人都不知彼此身份，導致相互猜忌懷疑的情節層出不窮。

首度參加《飢餓遊戲》的張鳳書對於錄前當日0時起即禁食的規定相當不習慣，頻問：「你們平常錄影，真的都不會偷吃嗎？」王仁甫也虧她說：「我上次跟鳳書姐外景，好像是《黃金傳奇》的時候。」炎炎夏日，眾藝人挨著餓在艷陽下遊戲，相當疲累，看到旁邊店家櫃檯上有糖果，張鳳書忍不住偷拿一顆吃，不料被製單發現連忙阻止，嚴格執行的規則讓她哀嚎：「我今天終於體會到飢餓遊戲的真諦！」

這一集錄影時剛好遇上峮峮確診，於是開場時三帥特別關心蔡黃汝，希望她不要也請病假，加上蔡黃汝那陣子說要暫停更新IG，讓三帥很好奇她發生什麼事，還開玩笑要她多更新並標註三帥，許孟哲說：「我們的曝光都是靠妳們發限動tag我們。」節目中桃園市長鄭文燦也現身，他提到目前桃園正舉辦「2022桃園蓮花季《荷你相癒》」活動，現場還準備蓮花相關農產品，像是荷葉飯、蓮子豆奶布丁等，美食當前讓張鳳書看到流口水，而且她還練就不吃就能形容出食物的美味。

節目中有一關是到已有120多年歷史的「林家古厝」，結合當地「抓周」習俗，製單特別設計「寶寶爬行抓周大賽」，讓眾藝人矇眼爬行尋找指定物品，大根矇著眼卻陰魂不散纏著許孟哲，連遊戲輸贏都不顧，讓許孟哲崩潰直呼：「你不要亂摸!走開!..不要摸胯下！」精彩內容都在本週日(7／31)晚間8點中視《飢餓遊戲》，隔周六晚間8點在中天娛樂台重播。