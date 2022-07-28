桃園市長參選人林智堅在新竹市長任內重要政績之一新竹棒球場，整建重啟後爆出連串問題，更造成富邦悍將選手林哲瑄受重傷，但國民黨桃園市長參選人張善政在第一時間關心林哲瑄時，卻誤用「旅長」一詞，挨酸「張善蹭」。對此，桃園在地人、退將于北辰認為不可小看，張善政此舉讓自己也失了血，等同於從零開始和林智堅比。他並說，張善政是個善良謙恭的從政者，若林智堅這次的對手是台北市長柯文哲，「你就完了！」

富邦悍將外野手林哲瑄在新竹棒球場飛撲救球傷及左肩，張善政在臉書發文祝林早日康復，卻誤用網友暗諷林哲瑄霸凌隊友的「旅長」稱呼，引爆網友怒火抨擊「不懂就不要蹭」，還酸他是「張善蹭」。

于北辰昨（27日）在政論節目《新聞面對面》分析指，林智堅「還好遇到張善政」，「他（張善政）真是一個善良又謙恭的從政者」，面對林智堅落跑問題，「張沒辦法講，因為他自己也是空降」；面對論文門，于北辰認為張善政由於曾是大學教授，若講了此事會「未審先判」，為保持身為台大教授的高度，因此先前只講了一些「高瞻遠矚的話」；而面對此次新竹棒球場事件，于北辰直言張善政再不講，外界就會認為張佛系，「你到底要不要選？」因此張善政選擇了以「旅長」的方式來回答。

于北辰指出，林智堅現在正因棒球場一案失血，然而張善政的「旅長說」也讓自己失血，「我自廢武功、不佔你便宜，從零開始跟你比」，等同於幫了林智堅忙，也表示張善政「就是這麼溫恭有禮」。于北辰直言，還好林智堅碰到的是張善政，而若林碰到的對手是柯文哲，「你（林智堅）就完了！」