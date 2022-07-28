新竹市棒球場花12億重建卻落漆甚至造成選手受傷，讓前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅受到各界責難，欲選台北市長的藍委蔣萬安為此承諾，未來台北大巨蛋定用最嚴格的標準驗收並舉辦棒球比賽。對此，民進黨台北市長參選人陳時中28日納悶回應，「這不是已經既定的方向嗎？」

陳時中上午參觀臺灣創價學會至善藝文中心後接受媒體聯訪，他指出，蔣萬安近來在防疫政策和不孕症上有提出見解，但以他的觀點來看，「我很擔心他以後又說防疫上我抄他的」，但這些東西都是既定政策，已經在做，不是在演習中、不是在喊口號。

陳時中說，大巨蛋的事情也是一樣，這都是既定的方向、已經在做（指打棒球一事），未來自己入主市府後，會思考要如何把服務做好，用好的規格標準來做相關檢驗，讓市民享受到高規格的、高品質的球賽，球員也可以在安心環境內展現多年球藝，有什麼問題的時候，它的安全性也會得到相當保障。