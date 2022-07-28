CM21裝甲運兵車載運官兵，快速不現在七星潭區域沙灘間。（王志偉攝）

12輛CM21裝甲運兵車。（王志偉攝）

國軍「漢光38號演習」實兵操演進入第4天，因應共軍近期在東部海、空域，以海軍、空軍及無人機日益頻繁的侵擾，我陸軍第2作戰區，今早於花蓮北埔海灘與台東等地區，同步執行反擊作戰演練。CM21裝甲運兵車在沙灘一字排開，向反擊登陸敵軍發起攻擊，模擬砲彈煙霧擴散於灘頭，現場氣氛緊張。

國軍第2作戰區今在漢光實兵演練中，於花蓮北埔海灘（七星潭）實施灘岸反擊作戰。模擬實際場景，共軍搶灘登陸，企圖奪佔我空軍花蓮、佳山兩基地，作戰區以花防部機步營爲主力，展開激烈反擊。

機步營出動12輛CM-21裝甲人員運輸車、171名官兵，在砲兵火力支援下，實施密集攻擊，對甫上岸的敵軍進行反擊，模擬紅色跑火煙霧竄起，現場氣氛緊張，經過一番激烈交戰、掃蕩後，殲敵於水際灘頭，達成作戰任務。

花防部指出，演練依據當前敵情及敵軍可能行動，在既有計畫上，透過「實戰化」訓練排定部隊至戰術位置、機動及打擊路線實施演練，針對指揮、戰鬥程序及戰鬥間各種狀況，擬定作戰想定，誘導部隊實施操演，提升整體作戰效能，反擊成功與否，影響國軍戰力保存甚鉅。

操演過程中官兵頂著艷陽，展現高昂戰志及團結合作精神，捍衛家園。