民進黨台北市長參選人陳時中與台北市長柯文哲為內湖交通問題槓上，陳時中卻遭質疑未提出具體解方。國民黨台北市長參選人蔣萬安28日也回嗆陳時中，要參選卻提不出政見，「那我看他就好好當市民就好」。

陳時中日前稱柯文哲曾說內湖交通沒救，那就換人來救，柯文哲昨怒轟「太低路（不中用）」，要陳時中蒐集好問題再選市長，陳時中則反擊，要柯別忘了自己是市長，應由市長說明給市民聽，哪有盯著市民教他怎麼做，「如果是這樣那就我來做就好啦」。

對此，蔣萬安28日出席漫畫博覽會開幕記者會也開嗆陳時中，「難道民進黨現在選舉只需要口號嗎？陳時中要來參選卻提不出政見，那我看他就好好當市民就好」。

蔣萬安說，昨天他也提出內湖交通的3個解方，包括加速建置新的捷運路線、積極尋求闢建聯外道路，以及透過大數據分析，讓用路人能夠自主分流，道路使用率更平均化，大家可以共同討論、集思廣益，當然內湖交通絕對可以解決。