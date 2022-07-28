產業轉型是高雄市長陳其邁推動的4大優先政策之一，為提升在地航太產業技術，高市府經發局與國立高雄科技大學合辦全台首屆航太板金成形與多軸加工應用實務研習班，27日課程順利結束，共有長亨精密、漢翔航空等10家廠商派訓參加，將為高雄航太產業注入新動能，佈局後疫情國際市場商機。

本次實務研習班邀請曾獲2020年烏克蘭國際發明獎金牌獎的郭峻志博士擔任講師，搭配現場實作教學，從理論知識到實踐場域面面俱到，吸引長亨精密、漢翔航空、富騰國際、膳昇科技、公準精密、榮陞精密、明安國際、協易、一德、高例等10家廠商參與，持續精進航太專業技術，打響高雄航太零組件之都名號。

高雄市經發局長廖泰翔表示，經發局近年已連續舉辦5場NADCAP（National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program，國際航太和國防工業供應商認證體系）系列課程，協助47家次業者取得證書。去年因應國機國造需求，更邀集11家業者成立「航太研發產修聯盟」，協助業者對接商機。

廖泰翔指出，為協助國內業者佈局國際航空零組件市場商機，今年特別聯手全台學校唯一擁有2米以上5軸加工機的高科大，開辦首屆「航太板金成形與多軸加工應用實務研習班」，引進沖壓成形分析技術，協助業者縮短板金零件開發時程、降低成本，提升高值成品開發成功率。

參與本次研習的富騰國際經理王啟泰感謝經發局切中業者需求規劃課程。他強調，航太產業屬精密製造、少量多樣的生產樣態，目前最需要的就是航太零組件精密加工領域人才。他指出，本次課程同時兼顧經濟、學習和高階轉型3個面向，讓參與學員充分瞭解技術基礎原理及實際應用，有效縮短企業人才訓練、板金零件開發時程，為航太高雄隊注入新動能。(記者張雅雲/高雄報導)