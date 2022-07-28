城隍祭遶境賑孤路線圖。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市2022年竹塹中元城隍祭28日晚間將登場，市府也公布相關交通管制措施，提醒民眾注意周邊道路封閉情形，並依現場交通指揮人員指引，提早改道。

竹塹中元城隍祭去年因疫情停辦，今年復辦推出4大活動，今晚將舉行「福門大開，神鬼啟航」，明日則是「揪團夯枷，消災解厄」活動，8月10日有「查夜暗訪，祈福平安」，8月12日也有「城隍威巡，遶境賑孤」活動。

市府交通處指出，交通管制路線包括7月29日8時至7月30日8時，中正路175號至177號；15時至20時，北門街（民富街－城北街）；14時至16時30分，東門街（中山路－中央路）。

另外，8月12日「城隍威巡，遶境賑孤」活動當天，交通管制時間地點為9時至24時的東門街（中山路－中央路）；9時至24時中山路（中正路－西大路）；13時至19時的竹蓮街（南大路－興竹街）。

交通處提醒用路人，提前做好行程規劃，避開交通管制路段行駛，並依現場交通指揮人員導引，小心慢行。