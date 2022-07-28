中國人民銀行28日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，28日在公開市場開展人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.1％。此為人行連續第二日進行該規模操作。據此計算，公開市場單日淨回籠10億元。

香港信報報導，據路透統計，公開市場本周共有280億元逆回購到期，周一、周二分別到期120億元和70億元，周三至周五每日均為30億元。

另外，人民幣中間價28日調升320基點，創下兩周高位。官方今日開出的中間價報6.7411，較27日調升320基點，升幅0.47％。