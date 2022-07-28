國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊因成員年紀大遭諷「千歲團」，黨主席朱立倫直言不要強調年紀，這樣講對民進黨台北市長參選人陳時中不公平。對此，陳時中28日回嗆，年紀有的人就是白活很久，有的人就有社會經驗，怎樣運用適當社會經驗做社會貢獻，這是他在努力的。

此外，由於蔣萬安競選團隊中的立委費鴻泰、李德維和前立委周守訓，因擔任「台灣一帶一路經貿促進協會」的理事，遭指有紅統疑慮。陳時中則認為，台灣是法治社會，若從事的業務違反國家政策或法律的地方，應予以舉報，讓司法還他們清白。