新北市地政局今公告標售台北港特定區3筆娛樂專用區，面積4538坪至8137坪，標售底價每坪33萬元至35萬元，及新莊北側知識產業園區1筆特定產業專用區，面積約4742坪，標售底價每坪約174萬元，預計10月12日開標。
新北市府原規畫在八里台北港特定區打造「台版迪士尼」，但招商案不順，市府放寬土地用途，增加製造、生產使用，盼將八里打造為複合型港灣城市，特定區8筆土地，3月4日標脫標3筆住商及2筆娛樂專用專區，為市庫進帳37億元，地政局今再公告標售剩下3筆娛樂專用區。
地政局表示，台北港特定區坐擁台61線、台64線及鄰近台北港的區位優勢，待淡江大橋、淡北道路、八里輕軌等建設陸續到位，交通網絡將再升級，該區土地使用項目除原有零售業、餐飲業、金融分支機構、旅館及娛樂相關產業外，更新增電子資通訊、生技醫療、綠色能源、智慧物流產業使用。
另新莊北側知識產業園區1筆特定產業專用區，面積約4742坪，標售底價每坪約174萬元，該筆土地除挾鄰近新北產業園區的區位優勢，延伸既有知識密集型產業園區，以引進金融科技、文化創意、電子及資通訊、綠色能源及生技醫療為核心產業。
另可透過台1線、台65線及台64線與台北、桃園快速聯結，結合周邊機場捷運線及環狀線雙捷運優勢，未來基地西側交通用地規畫設置轉運站，強化TOD交通發展優勢，以期鏈結在地產業建立新北Fintech金融創新示範場域。
地政局補充，新莊北側知識產業園區及台北港特定區4筆待標售土地，相關開發條件請詳閱投標須知並可至網頁查詢，有意投標者，自即日起至開標日10月12日上午9時30分前，均可將投標文件寄至「新北市政府郵局第99號信箱」。
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