新莊北側知識產業園區區段徵收區內特定產業專用區土地位置示意圖。（新北市地政局提供）

新北市地政局今公告標售台北港特定區3筆娛樂專用區，面積4538坪至8137坪，標售底價每坪33萬元至35萬元，及新莊北側知識產業園區1筆特定產業專用區，面積約4742坪，標售底價每坪約174萬元，預計10月12日開標。

新北市府原規畫在八里台北港特定區打造「台版迪士尼」，但招商案不順，市府放寬土地用途，增加製造、生產使用，盼將八里打造為複合型港灣城市，特定區8筆土地，3月4日標脫標3筆住商及2筆娛樂專用專區，為市庫進帳37億元，地政局今再公告標售剩下3筆娛樂專用區。

地政局表示，台北港特定區坐擁台61線、台64線及鄰近台北港的區位優勢，待淡江大橋、淡北道路、八里輕軌等建設陸續到位，交通網絡將再升級，該區土地使用項目除原有零售業、餐飲業、金融分支機構、旅館及娛樂相關產業外，更新增電子資通訊、生技醫療、綠色能源、智慧物流產業使用。

另新莊北側知識產業園區1筆特定產業專用區，面積約4742坪，標售底價每坪約174萬元，該筆土地除挾鄰近新北產業園區的區位優勢，延伸既有知識密集型產業園區，以引進金融科技、文化創意、電子及資通訊、綠色能源及生技醫療為核心產業。

另可透過台1線、台65線及台64線與台北、桃園快速聯結，結合周邊機場捷運線及環狀線雙捷運優勢，未來基地西側交通用地規畫設置轉運站，強化TOD交通發展優勢，以期鏈結在地產業建立新北Fintech金融創新示範場域。

地政局補充，新莊北側知識產業園區及台北港特定區4筆待標售土地，相關開發條件請詳閱投標須知並可至網頁查詢，有意投標者，自即日起至開標日10月12日上午9時30分前，均可將投標文件寄至「新北市政府郵局第99號信箱」。