雲林縣消防局公園分隊員陳嘉弘參加第19屆世界警察消防運動會，勇奪1金1銅。（雲林縣消防局提供）

第19屆世界警察消防運動會目前正在荷蘭鹿特丹舉行，代表台灣出賽健力項目的雲林縣消防局公園分隊員陳嘉弘今（28日）勇奪1金1銅，其中男子健力83公斤量級不僅獲得金牌，硬舉265公斤還打破大會紀錄252.5公斤紀錄；銅牌則是男子臥推83公斤量級比賽。

雲林縣消防局指出，世界警察消防運動會每2年舉辦一次，有60種運動比賽項目，參賽者為全球各國現役或退休的執法和消防人員，台灣本次是第12次組團參加，經內政部消防署遴選7人出賽，陳嘉弘是其中之一。

消防局表示，現年35歲的陳嘉弘是2014年特考班消防人員，服務於斗六市的公園分隊，曾自費報名參加2019年在大陸四川舉行的第18屆世界警察消防運動會，於臥推加硬舉總和項目奪一面銀牌，本屆包辦1金1銅，局內同仁與有榮焉。

陳嘉弘在健力項目83公斤量級一舉拿下金牌，且硬舉265公斤打破大會紀錄252.5公斤；另在臥推項目83公斤量級亦獲得1面銅牌。