前年擔任助理工程師的新竹林姓男子，不滿李姓女友聲請保護令，他持刀連砍李女60刀致死，新竹地方法院將林男依殺人罪判處無期徒刑，上訴後，他稱對方揚言要殺害他母親及幼子，他才義憤殺人，台灣高等法院28日仍判林男無期徒刑。可上訴。

林男因傷害、持刀恐嚇李女，李女聲請後，法院核發暫時保護令，林男帶刀到李女上班的按摩店要求對方復合，李拒絕後，林持刀朝她的頭部、胸腹、背部、四肢猛刺60刀，李女因失血休克死亡。