老闆體恤許傑銘（左起）、董哲瑋、林裕城、吳承恩、陳柏安採買豬肉 。（必應創造提供）

董哲瑋（左起）、林裕城、陳柏安、許傑銘、吳承恩為節目策劃了一場畢業旅行。（必應創造提供）

男團「ALL IN 5」在實境綜藝節目《來吧！營業中》擔任實習生獲好評，最近重回節目作客、人氣旺旺，成員們更從歌壇踏入主持圈，將開設網路團綜節目《都有五在》，29日初登場的第一集節目規劃「類畢業旅行」，讓因疫情取消畢業旅行的柏安及粉絲前往烏來山區烤肉搭帳圓夢。

節目製作組出發前找來一台髒亂不堪的九人巴座車，尤其還是「手排」，讓擔任司機的董哲瑋傻眼，他笑說：「當初考手排車駕照，是因為我想開跑車，但畢竟考完到現在已經5年，也太讓人緊張！」果然，光是開去洗車路上，車子不僅頻頻熄火，甚至前進倒退傻傻分不清楚，讓車上團員們捏把冷汗，好在最後哲瑋找回記憶慢慢上手，才終於順利完成任務。

團員們在有限預算下採買食材，不惜跟豬肉攤老闆殺價，僅用500元就買到超過1000元滿滿一袋豬肉，到了營地開始搭帳篷，原以為可以靠著之前在節目中有過的經驗順利完成，不料傑銘內帳外帳搞不清楚，成員不斷出錯，花1個多小時才完成。

第一次擔任外景主持人，除了新鮮事講不完，ALL IN 5也發現團員過去不曾展現的技能，隊長承恩分享：「柏安身為團體的吃貨擔當，烤肉時扛起試吃員角色，豬肉有熟沒熟他一吃就能吃出來，真的超怕他拉肚子！」裕城話變多了，看見傑銘烤肉時的表現更幽默笑虧：「我現在才發現，傑銘真的認真做一件事時超專注，烤肉時他全神貫注幾乎把80％的精神都放在上面，完全聽不到任何人跟他說話，原來他暗藏神技能把『耳朵上鎖』！」

至於細皮嫩肉的柏安，向來以一雙「筊白筍腿」自傲，沒想到山區小黑蚊肆虐瘋狂攻擊，叮得他讓滿腳超過20幾個大包，紅腫搔癢直到20天了都還沒好。倒是對傑銘的「專注力」，他心有戚戚吐槽：「烤肉時煙超大，每個人的眼睛都快被燻花、不停流淚，甚至覺得眼睛超痛快看不見，唯獨傑銘從頭到尾看起來完全沒事，我超佩服，差點懷疑他的眼睛是不是假的！」

至於偶包一向超重的隊長承恩，這次在節目中也難得淚腺失守。原來他聽到現場有位支持自己7年的粉絲，向他感性告白時哽咽說了句「謝謝你一直沒有放棄」，突然讓他覺得一股溫暖力量油然而生。回首出道之路的種種辛苦與高低潮，他突然感性到眼角泛淚說：「我也很想謝謝我自己，謝謝我真的沒有放棄。」看得一旁的哲瑋趕緊緩頰：「原來承恩也會哭耶，他偶包真的不見了，有點想幫他撿回來！」

繼這次露營初體驗，ALL IN 5對之後的節目規劃超有想法。隊長承恩透露想帶粉絲一起上「飛輪課」，傑銘、裕城則期待能帶著粉絲完成高空彈跳、跳水及滑翔翼的夢想清單，哲瑋則希望能夠收到粉絲健身願望一起減重。《都有五在》29日起每週五下午5點於Youtube頻道上線，一共20集，更多資訊請上ALL IN 5官方臉書或IG查詢。