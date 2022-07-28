南韓前「YG娛樂」練習生韓瑞希（한서희），過去曾與天團BIGBANG成員T.O.P被抓到一同吸食大麻加上嗆辣的作風而聞名，在大麻案中獲判緩刑4年的她，卻在緩刑期間再度被驗出毒品的陽性反應，令法官認定她「無意反省」，而今（28）日判決結果出爐，她將正式被關進監獄。

根據韓國媒體的報導，韓瑞希因在緩刑期間再度染毒，被驗出毒品反應後，被法官判處1年6個月的有期徒刑，但她不滿判決結果提出上訴，甚至在法庭上指著法官大罵髒話，令眾人傻眼。而最終判決也在28日正式出爐，南韓大法官不僅駁回她的上訴，同時宣判她確定判處1年6個月的有期徒刑，但消息曝光後不少網友對於判決結果相當傻眼，紛紛表示「她不是早就被關了，竟然還拖到這時候」、「判這麼短的刑還拖這麼久」、「明明長得漂亮、家裡又有錢，到底為何要把自己人生搞成這樣」、「她是毒品中毒吧」、「根本就沒救了還上訴」，在網路上掀起熱烈討論。

事實上，現年27歲的韓瑞希，過去曾在選秀節目《偉大的誕生》中以甜美臉蛋清純形象吸引觀眾的目光，雖最後遭到淘汰但也在節目中累積人氣。不過，她在2017年尚未出道前，就被抓到與男星T.O.P在家中一同吸食大麻，令兩人形象重創；之後她又與另一位男團iKON成員B.I（金韓彬）爆出染毒醜聞，堪稱「最強男團剋星」。

韓瑞希曾因甜美外表獲得矚目，卻因染毒成為男團剋星。（圖／韓網）

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