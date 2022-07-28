法國第二大奢侈品集團開雲(Kering)旗下的明星品牌Gucci表示，由於中國的防疫封鎖衝擊，Gucci第二季營收僅年增4%。

相較於Gucci的緩慢成長，LVMH當中的時尚和皮件部門(當中以LV和Diro為主力)在第二季營收年增19%。Gucci第二季表現也遠低於第一季的成長13%。

開雲集團整體營收增加12%，來到49.7億歐元。開雲旗下品牌包括Saint Laurent、Bottega Veneta等。

在後疫情時期，社交活動增加，人們開始尋求裝扮，購物者也開始花掉疫期期間的儲蓄，不理會股市下滑。

Gucci在數年的低迷後，近幾季開始更多地接觸中國市場和國際旅客，由於國際旅遊和中國市場尚未完全恢復，Gucci遭受的衝擊也較競爭對手大。Gucci占開雲集團整體營收一半以上，獲利也占多數。

財務長Jean-Marc Duplaix說，隨著移動限制的逐步解除，中國市場在六月已有改善。財務長並指出新產品線和售價提高，有助於Gucci特別是在美國和歐洲的銷售。

Duplaix指出，四月和五月在中國有35%的Gucci商店都關閉，而在六月防疫措施的鬆綁，市場出現改善，但是仍然繼續受到影響。

集團正努力加強在中國的Gucci管理團隊，並繼續在中國開設新商店等投資。開雲依然認為，中國市場「絕對關鍵」，其成長潛力仍然「在長期上維持不變」。

由於較高的行銷支出，Gucci品牌上季營益率降到36.5%。