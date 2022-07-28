陳姓天道盟大哥向工地強索3000萬圍事費。（警方提供）

小弟列陣阻擋砂石車進入。（警方提供）

天道盟恐嚇建商付3000萬圍事費 包圍工地撂小弟肉盾擋砂石車

59歲陳男自稱天道盟太陽會大哥，想在桃園某建案工地插旗，對方不從便叫小弟列陣擋在工地出入口，阻擋砂石車及工程車進入，藉此向建商索要3000萬圍事費，北市刑大循線追查，日前逮捕陳在內的11嫌。

北市刑大偵四隊調查，陳男自稱天道大哥，在基隆一帶從事多起暴力案件，最近看上桃園某工地想要強行圍事，對方不從便指使手下阻撓施工。

警方指出，陳的手下多次前往工地出入口列陣，看到砂石車準備進入，隨即一擁而上攔住不讓進，並以各種理由鬧事，藉此索討3000萬元，次數一多讓建商十分苦惱，最後決定向警方報案。

警方經連月追查，日前兵分多路，前往基隆、桃園等地，逮捕陳在內的11嫌，起獲2支球棒及21支行動電話，警訊後依組織犯罪、恐嚇取財等罪送辦。

北市警方自7月11日至24日起，已破獲7起幫派、詐欺犯罪集團，逮捕治平檢肅對象7人、共犯45人，另查獲10把槍械、棍棒刀械及毒品，以及現金210萬餘元，呼籲民眾遇不法黑幫犯罪，可勇於向警方報案，警方有絕對的專業能力及決心，向上溯源瓦解幫派組織。

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