搶攻夏日手搖飲旺季，「茶湯會」新品熱鬧登場！除「茶湯會x馬來貘」聯名活動，8月1日情人節前夕將推出馬來貘聯名造型對筆，茶湯會也和健康麥片品牌Daily Boost日卜力聯名推出功夫紅茶、紅豆拿鐵酥烤燕麥新口味，更首度開賣國民點心雞蛋糕，特別設計了微笑珍珠與茶葉造型雞蛋糕，標榜每天現烤現做、美味又療癒。

「茶湯會x馬來貘」聯名活動推出多款聯名週邊商品，繼前兩波好評不斷的環保杯和馬克杯，8月1日情人節前夕接力推出造型對筆，共有黑白兩款筆身，均搭配經典實用黑色筆芯。筆桿上有馬來貘在茶杯中泡湯、小貘在杯子裡喝茶的逗趣圖樣。建議有情人買一對，一枝自己收藏，一枝送給情人，打造一起書寫的小甜蜜；單身者也要買一對，送心儀對象或好友都合適。

茶湯會2020年與麥片品牌Daily Boost日卜力聯名推出「觀音拿鐵」酥烤燕麥，已成為同類品項銷售冠軍，更獲得「食創獎」榮耀。回應消費者許願，再度推出２款新口味，均為茶湯會經典飲品，包括：「功夫紅茶」和「紅豆拿鐵」酥烤燕麥。「功夫紅茶」在清甜韻味中，帶有低調厚沉焙火香；「紅豆拿鐵」則是完美調和甘甜紅豆和濃郁奶香。2款酥烤燕麥分別拌入澳洲燕麥與杏仁等穀物，美味健康，加入優格、牛奶，做為輕食早餐或下午茶點心都很適合。本次茶湯會聯名商品強調無人工甜味劑、無人工色素、零反式脂肪等，如同茶湯會以黃金蔗糖調味好茶的堅持，以幸福回甘取代化學果糖的甜膩負擔。８月包括大潤發、電商UrMart優馬選品，都規劃了新品上市優惠。

茶湯會也首度推出國民點心－雞蛋糕，結合品牌元素，全新打造３款可愛雞蛋糕造型，包括：茶葉、微笑珍珠及手搖杯，可愛又吸晴！其中「茶葉」代表對茶葉選品的考究、「微笑珍珠」代表對副料品質的堅持、印有茶字的「手搖杯」，則是傳達數十年硬底子調茶功夫，為消費者調和每一杯幸福好茶。

茶湯會雞蛋糕每天現烤現做，每到出爐時間，陣陣雞蛋香與麵粉香超誘人，一口咬下口感綿密、風味香甜，加上茶葉、微笑珍珠、手搖杯的可愛造型，好吃又療癒！7月中推出以來，以黑馬之姿稱霸下午茶時段。雞蛋糕口味包括：珍珠卡士達、卡士達、原味及綜合口味，不論是濃郁奶香的卡士達風味、口感Q彈的珍珠卡士達，或者傳統麵粉香的原味，都傳遞了記憶中簡單的美好幸福味。