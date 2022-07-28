「11萬是我這輩子目前領過最多的月收入！相信未來我可領得更多。」今年30歲的徐世鴻在永慶房屋擔任經紀人，3年前還是一名職業軍人。為了更有餘裕分擔家計，世鴻在退伍後投入能挑戰高薪機會的業務工作，第一年就領到單月最高11萬收入，收入水平大幅提升，還計畫在明年晉升有殼一族，「薪」境大不同！

業務新人前9個月5萬保證 大膽轉職拚高薪

「看到朋友在永慶的房仲事業小有成就，生活也過得多采多姿，當然會羨慕，因此激起我的求勝心，我也想挑戰高薪工作。」徐世鴻談及從軍的經歷時表示，最初對職涯沒有明確目標，希望有穩定收入而簽下志願役，雖然軍中生活培養出他守時、高效率的行事作風，也順利升上士官，但渴望挑戰高薪收入的世鴻，決定在志願役期滿後轉換工作跑道，進入永慶房屋擔任經紀人。

徐世鴻表示，雖然先前完全沒有房產經歷，對房市知識也一竅不通，但因永慶房屋有新人前9個月每月保障5萬收入，讓朋友也鼓勵他衝一把，「既然要投入房仲業拚搏，就要到機會最多與成交總價最高的雙北市！」新人保障5萬收入的制度，免綁約、免賠款，不只給了世鴻轉職拚高薪的勇氣，減輕生活壓力，還讓身為南投人的他能北上挑戰更大的不動產交易市場。

誠實比口條更重要！新人也能成交

徐世鴻指出，自己並不是活潑外向的個性，一般會認為較不適合業務工作，但事實上，接待客人的方式及訣竅，在永慶扎實的教育訓練下，逐漸摸索出心得，變得熟練與順暢，再加上永慶擁有一對一師徒制培訓，有學長姊陪同，示範怎麼帶客人看屋、介紹周圍環境，所以在永慶做業務並不難，重要的是要增強面對客人時的自信，並且時時關注房市的最新消息，才能提供最即時、正確的資訊給客人。世鴻強調，「我常說房仲業比的不是誰口條好，在永慶只要誠實提供透明、完整的資訊，並主動、積極的服務，新人也能夠快速成交」。

談起第一間成交的經歷，世鴻分享，因為是新人，所以學長都會從旁協助，前前後後共花了1個多月、帶看10多間房後，找到讓客人屋況、價格和生活機能都滿意的物件。「由於這組客人是一對情侶要購買新婚房，所以看得比較仔細，公司的團隊合作文化也讓學長姊都主動陪同、無私地分享，讓我在做中學，每一次都是很好的磨練機會。」世鴻不只堅定了可長期發展的信心，也於後來帶領新人時，傳承團隊的合作文化，展現同等的積極度，將團隊的效益發揮至最大。

永慶擁有新人一對一師徒制培訓，且公司的團隊合作文化，能幫助轉職者與新鮮人快速上手業務工作，世鴻(前排右三)第一年就領到最高11萬月收入！(圖/永慶房屋提供)

選對公司跨行轉職不用怕 鼓勵後輩挑戰薪高峰

「比起一般上班族要用加班來為自己加薪，來到永慶之後，在爭取高薪的同時，一樣能利用公司創新的彈性工作制度，與家人朋友相處，讓工作與生活都精采！」徐世鴻計畫，待疫情解封之後，要完成帶家人旅遊的夢想，「以前是請家人吃飯都要擔心口袋不夠深，現在是有餘裕帶全家人出國觀光，真的差很多！」

今年是徐世鴻成為永慶房屋經紀人的第三年，於年初就拿下永慶房屋在松山區的百萬戰將成績，接下來，他以百萬年薪為目標，期許自己在明年能買房、晉升有殼一族。世鴻表示，過去的軍旅歷練，培養出他不會逃避、勇於承擔的責任感，讓他在轉換職涯跑道時，能不躁進、打好基礎，客人若滿意他的服務自然會再介紹有買賣房產需求的親友，因此世鴻向後輩建議，「慢慢做，不要想一步登天！」，永慶擁有完整的薪資保障福利、新人培訓制度，只要自己再付出時間並堅持，一定能收穫「薪」高峰。