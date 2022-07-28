山本悌二郎從橋仔頭糖廠探勘選址、興建督工到營運糖廠，橋仔頭糖廠可以說是由山本悌二郎先生一手塑造，1929年在地仕紳為紀念當時已升任日本農林大臣的山本，將黃土水先生製作的石膏胸像翻製成銅像，放置於社宅事務所的玄關。（高市文化局提供／楊舒婷高雄傳真）

27日在駐日大使謝長廷的見證下，由高雄市政府與日本佐渡市簽署文化交流MOU，高雄將迎回雕塑家黃土水所雕刻的山本悌二郎銅像，除了原件將典藏修復放置高雄市立美術館外，更將翻製銅像立於橋仔頭糖廠社宅事務所玄關原址，延續1929年歷史文化風貌，是高雄文化資產保存的一大盛事。

橋仔頭糖廠於1901年起矗立於高雄橋頭地區，是台灣第一間現代化糖廠，開啟台灣的製糖工業，也改變了台灣糖業的生產模式，是重要建設之一。

山本悌二郎從橋仔頭糖廠探勘選址、興建督工到營運糖廠，橋仔頭糖廠可以說是由山本悌二郎先生一手塑造，1929年在地仕紳為紀念當時已升任日本農林大臣的山本，將黃土水先生製作的石膏胸像翻製成銅像，放置於社宅事務所的玄關。1959年銅像被送回山本先生的故鄉佐渡市，放置於真野公園內。

2021年12月，高雄市長陳其邁與謝長廷大使共同會勘橋仔頭糖廠，希望促成銅像可以返回高雄，再現高雄百年文化歷史風華，市長陳其邁親筆致信予佐渡市表達高雄市希望讓銅像賦歸的期待，歷經半年密集的磋商，27日由大使謝長廷代表與佐渡市長渡邊龍五簽署MOU，成功敲定將山本的銅像迎回高雄事宜。

市長陳其邁表示，山本悌二郎銅像賦歸，除了原件將長久典藏於高雄市外，並將複製翻模置於橋仔頭糖廠與佐渡市真野公園兩地原址，讓這個記憶了台日近百年歷史的銅像，在此次的交流下，創造出情繫台日兩地的美好緣分，讓屬於台灣的歷史、屬於佐渡市民的記憶持續延續了新的生命意義，也彰顯高雄對於歷史文化的重視。

山本的銅像將於MOU簽署後，即刻啟動搬遷回台的工作，高雄市美術館將派員前往日本佐渡進行專業的移置工作，並於返台後啟動典藏與翻製的工作，期許可以在2022年底讓銅像賦歸於橋仔頭糖廠，接續高雄百年糖廠的新生命。

高雄市橋頭糖廠山本悌二郎黃土水銅像