51歲宣萱貴為香港演藝圈一代花旦，以《難兄難弟》、《刑事偵緝檔案IV》、《戇夫成龍》、《不懂撒嬌的女人》等作品獲獎無數，演技備受肯定，演藝成績亮眼的宣萱，近日接受大陸談話性節目《魯豫有約》專訪，則坦言她曾有年齡焦慮，在29要迎接30歲時，自覺全盛時期已經過去，還不禁流淚，同時，宣萱被問到螢幕男友古天樂，她也大方把對方在心中的地位全說了。

宣萱一直是港劇迷心目中的經典代表，她接受大陸談話性節目《魯豫有約》專訪，宣萱則坦言曾有年齡焦慮，29要迎接30歲時，「我真的哭了，我感覺全盛時期已經過了，就是結婚階段嗎？怎麼辦啊？我就哭了」，但是39要到40歲時，宣萱反而認為人生才剛開始「女人40歲是一個新的、好的開始，到了最後一個晚上我到50歲，我非常期待50歲，我可以享受自己做的一切，我開始期待和享受生活。」

宣萱把年齡焦慮以及和古天樂交情全說了。（圖／取材自魯豫有約微博）

宣萱跟同齡的古天樂合作過《餐餐有宋家》、《尋秦記》、《天地男兒》等，兩人不只是螢幕情侶，也被期待能假戲真做，宣萱和古天樂一直是港劇迷心目中的絕配，對此，她則表示，能明白觀眾的心情，就跟她小時也覺得周潤發跟「嘟姊」鄭裕玲必須在一起，不過她只把古天樂視為兄弟，宣萱說：「我當自己半個男人，他也當我半個男人。」

其實，宣萱和古天樂不只是多年好友，宣萱2018年加入古天樂公司成為旗下藝人，雙方於公於私都互動密切，宣萱也強調，她和古天樂的感情多年來不只沒有變淡，還能支持彼此，這段友情也顯得相當難能可貴。