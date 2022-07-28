民進黨台北市長參選人陳時中在自傳新書《溫暖的魄力》中，推崇中共毛澤東接班人林彪「帶兵又帶心」，引起熱議。國民黨台北市長參選人蔣萬安今開酸，難道陳時中也是中共同路人嗎？要組中共台北隊嗎？要民進黨不要每次用同樣的招數抹紅、扣人紅帽子。

蔣萬安昨才宣布台北隊特戰指揮所，今天就由競選總部發言人黃子哲、台北市議員徐巧芯、台北市議員參選人柳采葳，在黨中央召開「民進黨貼蔣萬安紅標 ，卻縱容陳時中愛林彪」記者會，外界解讀蔣採用分進合擊策略。

蔣萬安今出席出席漫畫博覽會開幕記者會表示，年底選戰就是團體戰，昨天正式宣布台北隊特戰指揮所，將所有黨籍議員參選人納入團隊，每位議員參選人都是競總的副總幹事，發揮團體的戰力分進合擊、克敵制勝。

針對推崇林彪共產黨，卻貶抑國民黨的陳誠，蔣萬安反問，「所以陳時中部長要組的是中共台北隊嗎？難道他也是中共同路人嗎？」

蔣批評，民進黨真的應該好好再加油，不要每次用同樣的招數，抹紅、扣人紅帽子，說別人中共同路人等等，民進黨自己的參選人陳時中都在推崇共產黨將領林彪，難道陳時中也是中共同路人嗎？

媒體詢問，林彪跟陳誠交手過，陳誠打下敗仗，是否有影射？蔣萬安認為，不需要過度聯想，市民朋友最關心的是誰能夠帶領台北市大步的向前，為市民解決很多問題、真正未來施政願景，包括他提出的內湖交通解方、長照政策、寵物政策等，接下來都會按照節奏與步調，把更多具體的施政願景與告訴所有市民朋友，讓他成為市民朋友心中最好的選擇。

由於蔣萬安競選團隊中的立委費鴻泰、李德維和前立委周守訓，擔任「台灣一帶一路經貿促進協會」的理事遭到綠營質疑。

蔣萬安強調，希望民進黨真的好好加油，不要每一次到選舉的招數就是扣人紅帽字，說中共同路人，回去好好檢視自己的參選人，在書中都大大推崇共產黨的林彪，所以陳時中也是中共同路人嗎？