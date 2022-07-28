YouTuber奎丁有著美豔外型及32E性感火辣身材，在學生時期被封為「輔大豪乳女神」，instagram有68萬粉絲追蹤，足以見得超高人氣，近來前往墾丁旅行的她，曬出穿著泳衣坐在遊艇上的清涼養眼照，傲人S曲線一覽無遺，讓人看了鼻血直流。

奎丁近來前往有「國境之南」之稱的墾丁旅行，她開心表示：「這次去墾丁玩都花員工錢，真的超爽的，原本沒打算下水，但是海水真的～好清澈！沒忍住就下去自潛了 」，接著曬出清涼的養眼照，只見她身穿紅色泳衣坐在遊艇上，除了露出香肩之外，一對傲人車頭燈幾乎要從泳衣彈出來，更擠出一條深邃事業線，此外，一雙修長纖細美腿讓人充滿無限遐想，短短時間就吸引4萬多人按讚。

對此，網友紛紛留言：「美美的丁姐太辣了好好看」、「海水超清，看到珊湖，還有美人魚奎丁」、「丁姐身材超好真辣」、「這身材比例好看」、「丁姐的男友很幸福」、「熟悉的美腳」、「我我只看到波濤胸湧」、「很久沒看到丁姐燦爛的笑容」、「 這本錢這麼辣可以嗎」、「辣翻，真的很美」、「好漂亮，但有點大」。

身為知名YouTuber，奎丁日前談及最低月收入時，她表示外界會主觀認為自己是高薪族，但畢竟有公司要負擔成本，有時候成本太高就會變成負的，而且成本除了公司外，還有拍片成本，都是一筆不小的開銷。