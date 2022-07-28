美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出8月訪台，美媒指出，裴洛西陷入騎虎難下的兩難境地，堅持訪台可能引發中美外交戰、甚至熱戰；但若取消訪問計畫，又顯對中軟弱，國內嚴重失分。此外，若決定成行，美軍將調集在印太的軍力進行保護。

美國之音引述美聯社報導，裴洛西本人以事涉安全為由，拒絕回答是否仍將訪台的問題，但是美國總統拜登卻引用美國軍方的話說，「現在訪問台灣並不是一個好主意。」只是，美國政壇上強烈不滿北京干預美國領導人出訪、強力反對北京威脅和恐嚇台灣的呼聲十分強大。

因此，裴洛西是否訪台似乎已陷入騎虎難下的兩難境地。堅持訪台有可能引爆中美之間外交大戰、甚至還有熱戰的風險；但如果在北京的警告面前取消訪問計畫，又會顯得對中國過於軟弱，在美國國內政治上嚴重失分。

北京日前警告，若裴洛西決定訪台，共軍「不會坐視不管」，將採取強力措施。美國國防部正就此制定應對計劃。美聯社引述美國官員的話說，美方並不擔心裴洛西專機飛往台灣時會遭中國攻擊，但是她畢竟將進入世界上最危險的熱點地區之一，任何意外、失策或誤判都可能將其人身安全置於危險之中，而美國軍方必須為此做好萬全準備。

報導稱，如果裴洛西最後決定訪台，美軍為了保護她的安全，將增加調集在印太地區的軍力和軍事資產。在裴洛西飛往台灣的途中，以及她抵達後停留台灣期間，美軍的戰機、軍艦、偵察機艦及其他軍事設施都會被用來對她進行多層交叉的保護。

一名匿名官員向美聯社表示，裴洛西如果出訪台灣，美國軍方有必要在她及她的座機周邊維持一個緩衝區；任何增加裴洛西的保護措施，都將由美軍在當地的部隊實施。

美國軍方還將為任何意外事件做準備，包括空中和地面發生的意外事件。美聯社引述官員的話說，美國軍方還將動用附近地區的救援力量，而這將包括當地美軍已經擁有的艦載直升機。

美方官員表示，美國政府懷疑北京將對裴洛西本人直接採取行動或試圖破壞她對台灣的訪問，同時不排除中國軍方將針對台灣進一步升級挑釁和恐嚇行為，例如派遣軍機飛入或飛近台灣領空，以及派遣海軍艦艇在台海進行戰巡。美方也不排除中國軍方在當地其他地方舉行軍演或試射飛彈。