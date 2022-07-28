南投縣一對兄弟與媽媽和妹妹同住，因不滿裝冷氣後電費分擔方式，弟弟和媽媽和妹妹發生口角，並拿椅子作勢要丟向媽媽，哥哥出面制止；弟弟朝哥哥揮拳還推他撞牆，哥哥憤而到廚房拿水果刀，劃傷弟弟手指及頸部等處，兄弟兩人互告傷害，因兩人拒絕調解賠償；南投地院法官以傷害罪名，各判兄弟拘役50日，若易科罰金各折合5萬元。

兄弟鬩牆糾紛無奇不有！南投縣一對兄弟與母親、妹妹同住，去年5月因天氣熱家裡新裝冷氣，弟弟對電費分擔比例不滿，認為他負擔比較多，一氣之下和媽媽、妹妹發生口角，還拿起椅子作勢要砸媽媽；哥哥看到大聲喝止並責罵，弟弟一時氣頭上朝哥哥揮拳，還用力推哥哥撞牆。

哥哥到廚房拿水果刀，要弟弟切莫再逼進，因兩兄弟都在氣頭上發生扭打，哥哥持水果刀畫傷弟弟後頸部、手指等多處撕裂傷，兄弟掛彩後各自就醫，事後都持驗傷單到派出所提告對方傷害，訴諸公堂。

南投地院判決書中指出，手足因細故訴諸暴力實不足取，兄弟嫌隙過深未能調解賠償，依兩人犯後態度各判處拘役50日，若易科罰金，各折新台幣5萬元。兩兄弟加起來共10萬元，若拿來付電費應可付好幾個月。