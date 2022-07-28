今天在大聯盟場上大都會以3：2擊退洋基，在「地鐵大戰」取勝，此戰他們派出賽揚獎巨投薛爾瑟(Max Scherzer)先發，他表現驚豔全場，主投7局未失分還賞了賈吉(Aaron Judge)3K，無奈8局隊友彼得森(David Peterson)失2分被追平，讓他無緣勝投，不過大都會9局下靠外野手馬泰(Starling Marte)敲出再見安打成功贏得勝利。

Starling Marte wins it!!! pic.twitter.com/M8E9K7Rs87 — Shea Station (@shea_station) July 28, 2022

此戰格外引人注目，因為強投薛爾瑟正面迎戰兇猛洋基打線，而薛爾瑟可說是技壓全場，主投7局被敲5安打無失分，有6次三振2次保送，完美封鎖對手。大都會打線2局就給予支援，重炮阿隆索(Pete Alonso)逮中赫曼(Domingo German)的曲球轟出左外野，取得1：0領先。3局游擊手林鐸(Francisco Lindor)則用安打續添分數。

在如此完美劇本下薛爾瑟勝投在望，未料8局隊友彼得森遭托瑞斯(Gleyber Torres)轟出2分炮追平，薛爾瑟勝投瞬間飛走，球隊能否取勝也成疑。不過大都會拒絕進入夜長夢多的延長賽，9局下艾斯寇巴(Eduardo Escobar)、尼莫(Brandon Nimmo)陸續敲安攻佔一三壘，這時馬泰只選1壞球奮力出棒，用再見安打帶走勝利！

Max Scherzer, White Castle Special. 🤮🍔🍔🍔 pic.twitter.com/wSFOGlF97o — Rob Friedman (@PitchingNinja) July 28, 2022

而最後薛爾瑟雖然沒獲得勝投，仍證明了身手，此戰與洋基當家巨炮賈吉上演4次投打對決，首次讓對方擊出飛球被接殺，接著3次全用三振解決，賈吉5打數無安打吞下3K，輸掉了這場精彩戲碼。目前薛爾瑟出賽13場累積6勝2敗，82局能飆出104K，自責分率僅2.09、每局被上壘率0.90，數據都是高水準。