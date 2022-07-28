七夕情人節又快到了，網友激推的全台10大夜景中，高雄就有愛河、高雄流行音樂中心、壽山情人觀景臺及大崗山等4處入選，另外還有旗津的星空隧道、藍眼淚觀海平台步道及海之星夕陽步道等，每個景點都有獨特的景色，有浪漫的夕陽也有夢幻的夜景。

觀光局局長周玲妏表示，高雄的夜晚越來越美麗精彩，暑假期間觀光局辦理各式活動，加上中央及市府國旅補助，CP來高雄過七夕，是CP值最高的。

除了觀光景點外，高雄飯店業者也精心規劃推出多種優惠，如「比歐緻居 眺吧餐酒館」推出「愛在七夕 相遇眺吧」限定套餐；「H2O水京棧國際酒店」推出一泊二食住房優惠，還有頂樓Pool Bar享用七夕特調及期間限定莓果派；集合摩天輪、旋轉木馬及藍白教堂的異國風「義大遊樂世界」推出「只想和你在義起」情人節活動等，讓情人們可以玩得開心，吃得精緻，住得舒服。

為讓民眾可以欣賞高雄迷人的夜晚，除有60家優質的「高雄餐盤發見計畫」餐酒館地圖，還有一系列百萬夜間美景，像是旗津星空隧道、旗津夜濱藍眼淚步道、愛河之心一直延伸到高雄流行音樂中心、以及壽山情人LOVE觀景台的無敵港灣夜景，都是社群網路上最夯的打卡景點，歡迎大家七夕情人節期間來享受高雄獨有的雄式浪漫。