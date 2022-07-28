部苗知識管理導入專案由秘書及專案小組-品質管理中心資料管理組共同執行。（衛福部苗栗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

隨著人口逐年高齡化，醫療需求也日漸增加，衛福部苗栗醫院為能充分發揮人力效益，提升病人照顧品質，創新導入《知識管理系統》，27日舉辦誓師大會，展現組織創新變革的決心與共識。

院方指出，希望透過知識管理系統的導入和推動，為醫院帶來無紙化、系統工具優化，可以廣泛地運用在日常行政事務、減少書面儲存空間、更提升團隊間合作，跨部門聯繫協調資料分享、建立跨單位合作、單位內經驗傳承、分享學習氛圍等效益，建構更高效能、高品質的醫療服務團隊，實現「成為苗栗縣民最信賴的健康照護醫院」願景目標。

衛生福利部苗栗醫院部苗黃堂彥秘書指出，知識管理不等於文件管理，但是常被混淆。知識管理是用來解決工作上的問題才是知識，而且文件管理有不足的地方，才會有知識管理存在的價值與意義。

他說，文件管理最常見的產出就是各種SOP作業標準及電子公文，以ISO文件為例，通常主管會指派資深同仁來撰寫SOP，然而資深同仁多年的經驗寫成SOP之後，往往就濃縮、簡化成幾頁內容而已，結果新人實際工作執行時就可能出錯了。

而知識管理系統的導入，強調結構化的知識內容，就是要彌補SOP的不足，相對於文件管理更講求Know-How細節，也就是「眉角」，設法讓後學者可以知其然所以然，而不只是最終的結果論而已。

部苗院院長李明輝表示，除了人力問題，醫療產業最大的困境是內部經驗不易整合，各個單位的文件資料散落在單位系統，無法有效經驗傳承與分享，非常可惜，而在醫療院所評鑑時，常需花費大量人力整理文件資料，更可能間接影響了服務品質。

他提到，作業標準是為了提升工作效率，讓後學者參照辦理，利於快速執行工作，而知識管理系統則是期待青出於藍，在前人的經驗傳承基礎上，讓組織經驗及知識能夠疊代更新。

李明輝說，任何一家機構、公司都會面臨人員流動的衝擊，前人留下的智慧與經驗，都是單位寶貴資產，應珍視並做經驗傳承，而藉由導入「知識管理系統」，可以將所有資料分門別類建置在知識文件庫中，只要用簡單的關鍵字或分類搜尋，馬上就找到所需資料，大幅提升效率。