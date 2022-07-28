國民黨高雄市長參選人柯志恩28日走訪大寮地區，她前往大寮社區活動中心向民眾拜票，對於桃園市長參選人林智堅論文抄襲風波的關鍵人物調查局幹員余正煌發聲明指自己並未有任何抄襲情事，柯志恩表示，很明顯余正煌就是論文真正的撰寫者。

柯志恩表示，她相信此事大家已經自有評判標準，而且當事人已經站出來說明林智堅當時論文抄錯的地方出處於何處，表示余正煌就是論文真正的撰寫者，這已經是非常具體的事證，這也證明林智堅及其教授陳明通對大眾掩蓋、隱瞞相當多事實，但相信台大社科院會秉公處理此案。

柯志恩指出，林智堅論文抄襲風波也看到民進黨嚴重雙標的問題，林智堅及民進黨在整件事情上從頭拗到尾，但她們也發現，林智堅若那麼站得住腳，先前批評國民黨的那群立委為何都避而遠之，從中就可以看出林智堅論文風波對民進黨殺傷力有多大。

提到民進黨的雙標問題，柯志恩也提到民進黨對新北「恩恩案」及高雄「城中城」案的雙標實例，柯志恩認為，先前台中發生大火，民進黨就要求市長下台，對比高雄城中城大火案市府懲戒的層級明顯不足，另外，新北市長侯友宜已經盡力表達對於恩恩案的關注，但侯友宜卻被持續罵了2個月，城中城案的討論度明顯不及恩恩案，再次凸顯民進黨的雙標問題。