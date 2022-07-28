不少人每到夏天，就喜歡買手搖飲喝，水又喝得少就容易罹患腎結石，因此夏天結石更好發。營養師程涵宇指出，台灣每10人就有1個腎結石患者，若出現背部、小腹劇烈疼痛或排尿時疼痛等症狀時，就可能是結石造成，而且男性、患痛風、消化系統疾病者等6類人更是高危險群，並分享平時該如何預防患腎結石。

營養師程涵宇在個人網站提到，結石分很多種類，例如最常見的草酸鈣結石、磷酸鈣結石、尿酸結石、胱胺酸結石等，而男性、有家族史、水喝少、肥胖、痛風及消化系統疾病的人，更是罹患腎結石的高危險群，當身體出現背部、側面、小腹劇烈疼痛，或是血尿、排尿時疼痛、排尿困難、噁心、嘔吐、發燒、發冷等症狀時，就可能是有結石形成。

若是想要預防腎結石，一定要多喝水，每天至少喝2000ml，而且現在正值夏天，流汗容易導致水分流失，當汗流得越多，尿液就會減少，造成結石礦物質沉澱並沉積在腎臟和泌尿道中，因此夏天一定要多補充水分，喝咖啡、檸檬水、柑橘水、柳橙水也都可以，水果水中的檸檬酸能跟草酸共同競爭鈣質的結合。

另外，在有些人的觀念裡，認為鈣會導致結石生成，為了預防結石而減少吃含鈣的食物，但這是錯誤迷思，其實補充足夠的鈣，能夠降低風險，一天約吃1000mg，平時吃完飯後，可以喝一杯鮮奶，幫助草酸鈣結晶在腸道中結合再由糞便排出，還要多攝取「植物性蛋白質」，例如豆漿、板豆腐、鷹嘴豆等。

若本身屬腎結石好發族群，盡量少吃「動物性蛋白質」，例如肉類、內臟、海鮮、雞蛋，因為愛吃肉可能會引起尿酸鈣結石，增加結石機率；再來是「高草酸鹽食物」，適用於容易患草酸鈣結石的體質，例如菠菜、巧克力、杏仁、甜菜、茶、秋葵；最後就是「高鹽食物」，例如火腿、泡麵，這些都會增加尿鈣結石機率。