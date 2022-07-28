2022亞洲生技大展今日開幕，總統蔡英文透過視訊影片指出，政府將醫療科技及精準健康列為長期發展的六大核心戰略產業之一，目標是讓臺灣成為精準醫療和數位公共衛生解決方案的領導者。她也期盼透過持續培育人才，推動更多國際合作及投資，再造生技產業高峰，改善各地生活。

蔡英文說，2021年臺灣生技公司的營業額超過新臺幣7000億，年成長近10%。此次疫情凸顯出生技的戰略重要性，政府正採取相關措施促進產業發展，除了建立國家資料庫以進行生醫大數據分析，並鼓勵生物藥劑生產；也修正法規以推動細胞療法及遠距醫療，並立法指引再生醫療的發展，同時成立基金以支援相關研究；也鼓勵培養生技人才，並協助國內公司在數位療法及智慧醫材等新興領域掌握商機。

透過精準醫學和診斷服務的跨域合作，蔡英文說，將使臺灣成為該領域的領導者。特別在疫情爆發後，自己親眼看到醫療機構所做的工作，將資通訊科技與醫療結合，有助提供更好的照護並拯救生命。透過持續培育人才，推動更多國際合作及投資，將可再造生技產業高峰，並改善各地生活。

亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙說，生醫產業的供應鏈與CDMO(委託開發暨製造服務)，因疫情成為強勢關注焦點。今年亞洲生技大展主題也定為串接亞洲生技價值鏈，將展示亞洲生技正在引領的創新、市場、供應、投資價值鏈，並與在地、國際、未來鏈結，成為全球生技領域的關鍵場域。

李鍾熙說，展區內配合主題規劃全新專區-CDMO，以及生物相似藥、細胞治療與再生醫療、精準醫療及基因檢測、醫藥醫材、生技服務、智慧醫療、國際醫藥、製藥設備與儀器、政府學研及新創產學育成等14大專區，展示台灣生醫領域頂尖技術及未來生技的前瞻新趨勢。

2022亞洲生技大展匯集15個參展國家，超過50家上市櫃業及500家指標大廠，使用1500個攤位。