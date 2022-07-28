觀察近一個月全球主要股市表現，在外資回流、國際股價回落令通膨疑慮將溫，及企業財報表現優異的激勵下，印度Sensex指數以上漲5.76％居冠，連帶印度股票基金表現全數上揚，平均績效8.11％，在海外股票基金中表現相對亮眼。

投信法人表示，隨著印度基本面仍屬健康，且通膨亦有回落態勢，有利於印度央行保持政策彈性，近期亦見外資回補，再搭配政府持續推動各項經濟支持政策，故對印度股市中長期表現仍正面看待，建議不妨透過印度股票基金適度布局，把握投資契機。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，從基本面來看，印度6月製造業PMI仍維持在50以上，為連續第12個月擴張，顯示製造業復甦態勢仍未變，且根據統計，佔印度GDP近6成的服務業景氣與家戶對未來的經濟預期也都保持正向。

在通膨方面，印度政府對抗通膨態度積極，今年以來釋出多項財政政策以緩解通膨壓力，近兩月通膨數據亦有所回落，根據外資券商高盛的預估，7月CPI有望續降，此外7月至9月為印度雨季，根據預估，今年降雨量可望維持正常，亦有利於穩定農產品價格。

林光佑認為，從資金面來看，印度5月國內股票型基金淨流入近40.3億美元，為連續第15個月呈現淨流入，顯示印度國內投資者對股市信心堅強，近日外資對印度股市亦有轉賣為買的態勢，可望為股市表現增添動能。

整體而言，印度基本面、政策面和資金面皆屬正向，仍看好股市後勢表現，產業可持續關注汽機車、疫後消費、必須消費以及資訊科技等類股表現。