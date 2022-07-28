今年以來美國高齡住宅市場逐步復甦，支撐醫療保健REITs為表現相對佳產業之一，有望在下半年甚至到明年持續實現營利強勁增長，儘管目前市場持續波動，但今年長照醫療REITs產業正處於落底回溫初升段，且價值面尚未恢復疫情前水準，第三季仍是相對理想投資標的。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，正在復甦的高齡住房市場，對風險控管得宜，使得醫療保健REITs為今年至今表現相對優的房產之一。醫療保健REITs主要營運為大型高齡住房，相關龍頭營運商因在去年積極擴展營運規模與投組，進入今年下半年可望見到入住率明顯提升，進而提高收入並推動利潤增長，抵銷通膨導致工資對利潤率造成的壓力。

根據最新統計，高齡住房入住率在過去一年中呈現穩步提升狀態，至今年第一季已成長至80.6％，比去年第二季與疫情盛行時的低點78％，增加2.6個百分點。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，醫療保健REITs指數在今年以來僅下跌8.2％，表現優於S＆P500指數重挫16.8％，隨高齡住宅入住率的提高，趨勢可望在基本面支撐下持續。歷史經驗來看，歷次通膨上升至高水準期間，美國REITs表現明顯優於美股S&P500指數，主要是REITs主要收入為不動產租金，股息收益較穩定，一般配息也會來得較高，相對具保值力。

過去美國CPI年均值大於7％的高通膨期間，REITs的12個月回報率表現優於S&P500指數3.6個百分點，在美國CPI年均值位於2.5％至7％之間的溫和通膨時期，REITs的總回報表現超過S&P500指數2.4個百分點，代表長照醫療REITs第三季仍是投資布局的理想時機。