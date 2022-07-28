為協助推廣原住民文化，響應8月1日原住民族日，高捷公司、高雄市政府原住民事務委員會、高雄市政府交通局、高雄市政府捷運工程局舉辦「原住民族日穿族服，免費搭高雄捷運及輕軌活動」。

高捷表示，8月1日當日穿著原民傳統服飾的民眾者，可享不限里程、不限次數免費搭乘高雄捷運及輕軌優惠（服裝認定標準：穿著上、下半身的原住民族裝擇一者即可）。

高捷公司表示：捷運生活化為高捷公司營運目標之一，生活化其中重點工作即為融合節慶文化或風情，希望透過本次活動舉辦，除塑造高捷在地特色外也協助推廣原住民文化，讓更多民眾感受及認識原民文化之美。

此外，除8月1日原住民族日活動外，八月份起高捷公司特色主題活動接力登場，8月6至8月7日在高雄市青少年運動園區籃球場舉辦「全家海神高捷盃三對三鬥牛賽」、8月12至8月14日高雄展覽館的「台灣文博會展覽-高捷品牌文創&IP授權展區」、8月20日「蜜柑站長橋頭糖廠見面會」、8月27日美麗島登場「Game之王者夏日擂台賽&二手市集」與8月28日「虛擬角色演唱會&二手市集」等主題活動，歡迎暑假期間搭捷運來玩好、玩滿。活動詳情可至高捷公司官網（https://www.krtc.com.tw/）或致電客服專線（07）793-8888洽詢。