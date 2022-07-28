一名女網友分享，小叔與前女友分手8個月後，對方突然跑到家裡來鬧，仔細一看還懷孕了，但離奇的是孩子不是小叔的，而是小叔他爸爸的，也就是公公的孩子。而這樣的震撼彈直接驚呆整個家族，面對外遇被抓包，公公窩囊地逃跑，婆婆則是傷心又自責，老公頻頻喊扯也很生氣，小叔的感受應是一言難盡。誇張的故事引起網友討論，不少人看傻直呼，這像話嗎？找小三還挑自己小兒子的前任？

一名女網友昨在臉書社團《匿名公社》發文表示，小叔與前女友在去年12月分手，隔了8個月前女友再度出現，卻變成了自己老爸的小三，而且還懷孕5個多月，要是這樣離奇的事情發生在自己身上大概會氣死吧！因此，光用想的就可以感覺到小叔的心情有多複雜，最慘的是自己的媽媽也陷入哀傷與自責，哥哥則是擔心有人來分財產。

女網友指出，她的公公今年57歲，平時看起來顧家老實，沒想到私下竟會偷吃，而且小三還挑自己小兒子的前任。根據小三的說法，今年5月她就發現自己懷孕，但她告訴公公以後，對方卻開始躲她，結果現在月份大了也無法拿掉孩子，無奈之下，她只好殺到家裡來堵人，並強調自己不求多少錢，只希望公公能對她們母子負責就好。

女網友感嘆地說，如果不是小三殺到家裡，恐怕所有人都會被蒙在鼓裡。不過，這個震撼彈帶給家中每個人的感觸都不同，婆婆知道真相以後，除了悲傷就是自責，因為當初將這個女人介紹到公司工作的就是她自己，而且在兩人分手以後，她也沒有將那個女人趕出去，結果最後竟落得如此下場。

女網友也說，老公的反應則是生氣，一方面是認為自己兒子出生以後，就會出現一個比自己還小的叔叔很扯，另一方面又擔心有人要跟自己搶財產；苦主小叔則是立場尷尬，完全無法發言，甚至還包袱款款逃到朋友家去睡了；而公公則是不負責任的大玩失蹤。她自己則認為畢竟是生命，不如生下來驗DNA以後再說，同時也很想搬回娘家住一陣子，認為這樣雞飛狗跳、烏煙瘴氣的環境實在不適合安胎。

超扯故事引起網友討論，「你小叔的前女友放大招了。當不成他老婆，就當他小媽」、「請婆婆快提告民事賠償」、「這像話嗎？老少配是聽過，可是對象是自己兒子的前女友，這真的只在AV上看過，還是驗一下確認到底是公公的，還是小叔的，或是另有其人？這女人應該是看上你們家有錢吧！好奇你家有上億元財產嗎？」