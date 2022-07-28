新北市長侯友宜今在臉書貼文，日前與新任泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮會面，期待雙方在泰國僑民、教育文化、長照醫療、智慧城市、經貿投資等領域有更多合作交流機會，待疫情結束後，再恢復共同辦理的潑水節活動，一起建立「厚友誼」！

侯友宜表示，日前曾代表率領泰國訪團來到新北，訪團中一字排開的女性領導人，更展現出亮眼的泰國女力，新北新女力也不容小覷，他邀請曾獲選模範母親、參加社會局新住民通譯志工培訓的泰國新住民李拉雀薇，一起將社會局出版的第一本新住民書籍《燦爛新女力-13位新住民的生命故事》贈送給代表。

侯說，曾代表知道他曾經擔任警政署長，讓他想起40年前曾到過泰國金三角，從事警政工作期間，經常前往泰國與當地警察聯手查緝跨國犯罪，當時台灣和泰國警方合作相當密切。與曾代表暢談警政服務經驗和回憶非常開心，守護社會治安和人民安全是我永不變的初心

侯指出，新北市新住民人口居全台之冠，移工人口在全台排名第三，曾剛從新加坡來到台灣就任，很關心泰國僑民的在台生活適應。新北向來以人為本，非常重視新住民權益，由新北市新住民家庭服務中心輔導成立「新住民家庭關懷服務站」，培養新住民擔任中心志工及通譯培訓，且持續辦理多項移工友善照顧服務措施，預計未來10年能有超過9萬移工受惠。

侯說，今年新上任的曼谷市長過去曾訪問台灣，對雙北智慧城市發展留下深刻印象，他邀請曾代表到淡海新市鎮參訪，了解新北市智駕電動巴士試營運及智慧城市發展情形，期待雙方有更多合作交流機會。