夏天游泳小心！大陸四川一處游泳池傳出腺病毒疫情，一名家長指控孩子上完游泳課後頭痛、咳嗽、高燒不斷，就醫發現腺病毒感染，與其他游泳培訓班家長聊天發現，許多孩子也出現一樣狀況，總計超過140人，多人被檢測出腺病毒陽性。提醒高溫下游泳池極易繁殖病菌，不要在有傷口、身體有症狀時下水，游泳時戴泳鏡、泳帽，避免眼部接觸池水，盡量別吞池水。

暑假天氣熱，不少孩子報名學游泳兼消暑，陸媒《紅星新聞》報導，四川樂山市沙灣區一名媽媽幫7歲兒子報了「星躍動游泳館」的12堂游泳培訓班，沒想到才上4堂課就生病，兒子游泳完出現頭痛、頭暈、腹痛、發燒等症狀，之後症狀加重，連續多日高燒不退，一度燒到40度，就醫檢查後發現病毒感染，與游泳班其他家長交流時，發現他們的孩子一樣也出現咳嗽、高燒的症狀。

多名孩子在同個泳池游完泳後，被檢測出腺病毒陽性。（翻攝自紅星新聞）

於是家長們自行建立群組調查，統計發現超過140名孩子都有類似症狀，其中多人被檢出腺病毒陽性，不少家長指出，之前就有一些游泳班孩子因為發燒請假，但游泳館不重視、不通知家長，導致越來越多孩子感染。對此，該游泳館主管表示目前暫時停業，由疾控中心人員介入調查、泳池水採樣送驗，等待結果出爐。

腺病毒主要傳染方式為呼吸道飛沫傳播，其次是接觸、糞口傳播，若腺病毒污染泳池，還會通過接觸或吞入被污染的水傳播，引發泳池熱或紅眼病，常見症狀為發熱、咳嗽、鼻塞、咽痛、結膜炎、腹痛、腹瀉等，提醒高溫下泳池容易繁殖細菌，游泳前要查看泳池水質是否合格，身上有傷口、有發燒咳嗽等症狀不要下水，游泳前後要沖洗身體，尤其是會陰部，游泳時戴泳鏡、泳帽，避免眼睛接觸池水，且盡量不要吞咽池水。