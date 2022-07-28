美國總統拜登與中國國家主席習近平預計今天通話，台灣議題受到注目。外交部發言人歐江安表示，台美互信良好，溝通管道暢通，有關美中元首即將通話的安排，美方已經向我方事前說明，台美雙方保持聯繫，我方密切關注後續相關發展。

此外，美國眾議院議長裴洛西究竟會否訪台引起國際關注以及中國大陸的強烈反彈，歐江安說，對於美國國會議員邀訪一項是外交部及駐美代表處的長期工作，不針對個案評論。目前沒接獲裴洛西議長來台灣的確切訊息。