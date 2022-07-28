台中市長盧秀燕右腳受傷傷口惡化，右腿腫脹程度明顯比左腿大上許多。（摘自臉書／謝瓊雲台中傳真）

台中市長盧秀燕昨天下午進行引流手術，開刀取出傷口附近堵塞的血塊，術後臉書發文報平安強調會努力盡快好起來。（摘自臉書／謝瓊雲台中傳真）

台中市議會本屆最後一次定期會28日開議，台中市長盧秀燕卻因腳傷腫脹，27日下午進行引流手術，開刀取出血塊；市府新聞局長鄭照新表示，術後仍需要時間休息、復原，已先向市議會請假2天，至於要請假到何時才能出院？仍須配合醫生後續觀察會診後的醫囑才知道。

鄭照新說，很謝謝各界的關心，市長昨天下午3點至6點左右進行引流手術後，昨晚至今都還在住院中，術後需要時間復原，復原狀況有待醫生觀察會診後才知道。

鄭照新表示，先前盧在慰勞衛生局、警察局行程時不小心摔傷，原先不以為意，不料經過1、2月才發現傷口已經累積形成血塊，醫生先抽出血塊，卻因為沒有好好休息，加上久坐開會也影響傷口復原，才會導致惡化，需以踝關節引流手術，取出血塊。

鄭照新強調，這次會讓市長盡量遵從醫囑好好休養，網友許多的關心加油打氣，都會盡量轉達，原本市長希望先到議會開會，等到周五下班時間再就診，但傷口狀況已經不允許，感謝大家包容和體諒。議會黨團協商後議程調整，市府會盡量配合，至於何時才能出院，有待醫生專業評估。