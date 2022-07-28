74歲「歌壇長青樹」余天日前驚傳小中風，雖昨(27日)余祥銓發文表示爸爸很幸運，「來醫院時已經90%自癒」，但家中二女兒余苑綺（現改名：余泳澐）的病情依舊讓人擔心，沒想到屋漏偏逢連夜雨，今稍早媒體報導，李亞萍也傳出近期在家中滑倒，頭部受到重擊，手上有瘀青，但因為現在她一心忙照顧余天的事，自己還沒有時間到醫院就診檢查。

余天的妻子李亞萍26日曾在立法院出面證實丈夫住院，她表示余天每天約睡5小時，平時忙問政和選舉焦頭爛額，加上氣溫飆高，導致有小中風症狀，緊急打給兒子幫忙送醫後，據知後脖子2條血管有阻塞，腦部有血塊，目前就持續服藥，等醫生觀察認為OK才能出院。

因余天小中風住院，李亞萍暫時沒心思到醫院檢查傷勢。（圖／中時資料照片）

不僅余天出事，女兒余苑綺的病情也讓李亞萍相當擔心，當時她想到女兒就哽咽，表示：「她因為營養不良，任何治療、化療方式都沒辦法進行，因為吸收不了，她現在大小腿比我們一般人的手臂還要細，就連站立都很吃力，必須要靠嗎啡舒緩疼痛。」目前癌細胞幾乎擴散全身，希望外界能多幫她集氣，好讓她對抗病魔，有更多時間陪伴家人。

今據《自由時報》報導，李亞萍受訪透露其實自己最近也在家中跌倒，大約是4天前，當下頭部直接撞到家裡的大理石地板，手部瘀青至今未消，她本來想去醫院檢查，但無奈余天住院，目前只能將心力放在老公身上，強忍傷勢，之後再去做精密檢查，而她過去就曾在月子中心摔下樓梯，如今再度受傷，也令人相當擔心。