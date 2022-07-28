黃帝穎製作表格說明林智堅與李眉蓁論文案不同之處。(楊宗灝翻攝)

林智堅論文案委任律師黃帝穎提出台大學倫會召集人蘇宏達應迴避，有網友認為黃帝穎在2年前李眉蓁案曾點出她恐有違反著作權的民刑事責任，酸他被迴力鏢打中。對此黃帝穎在臉書上回嗆林智堅不是李眉蓁，指不要刻意混淆或把腦袋糊成一團，就知道林智堅的台大論文與李眉蓁根本不同。

黃帝穎製表依證據、人證、結論，比較林智堅論文案與李眉蓁差別。黃帝穎臉書發文指，兩人論文事實根本不一樣，當然評論不同，也沒有雙標問題。