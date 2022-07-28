一名在海軍陸戰隊陸戰九九旅服役的武姓下士，涉嫌在去年7月某日，應值勤「凌晨0時到2時」的安全士官，卻因為操練疲累，在上哨後偷偷跑到寢室內呼呼大睡，直到一名上士巡查時發現安官失蹤，才發現武員竟然躲到寢室睡覺，經向上報告後，武男遭移送憲兵隊，並依違反衛兵哨兵廢弛職務罪送辦；法官審理後，認為他犯後態度良好，且沒造成營區遭人入侵，判他徒刑2月，得易科罰金。

根據判決，海軍陸戰隊陸戰九九旅步三營步七連武姓下士，於民國110年7月11日0時至2時輪值該營安全士官職務，負責該營之安全，但武員竟於安全士官職務執勤期間，必須巡查夜間就寢狀況時，偷偷跑到支援連通資排寢室床舖上睡覺。

當日0時57分許，一名徐姓上士巡查時發現安全士官不見蹤影，立刻四處搜尋，竟發現武員睡在通資排寢室內，於是立刻向上級回報。

法官認為，武員坦承於於執勤時睡覺，無法警戒四周避免侵入，顯已廢弛職務，且足以生外人得趁隙侵入，導致軍事上之不利益，武員所為係犯陸海空軍刑法第34條第1項之衛兵哨兵廢弛職務罪。

法官審酌武員身為軍人，本應重法守紀，竟因疲累而棄其義務於不顧，擅自於巡查夜間就寢狀況時，躺臥於寢室內睡覺，行為影響軍隊紀律及營區安全管控，但念武員犯後坦承犯行，且未實際造成營區遭人入侵等不利益，判徒刑2月，得易科罰金。