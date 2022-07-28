中美晶(5483)2Q營收創歷史單季新高，太陽能及半導體事業皆表現強勁。目前公司太陽能事業涉足模組及電廠，現階段持續擴產M10/G12大尺寸電池，預計3Q送樣，4Q生產；多晶矽漲價方面，公司持續透過減少製造成本以及轉嫁客戶以降低影響。近期三大法人中，外資仍然站在調節的賣方，而投信及自營商則偏向站在買方。

中美晶有兩大事業體：一、太陽能：太陽能板製造、電廠投資；2)半導體：環球晶(矽晶圓)、台特化(矽乙烷/矽丙烷等特殊氣體)、兆遠(藍寶石基板、LT/LN基板、GaAs基板)、宏捷科(GaAs代工)、朋程(二極體)、Transphorm (GaN功率轉換)。今年上半年半導體與非半導體事業營收比重為87:13。

產業面利好包括:一、歐盟推出REPowerEU，計畫在2025年前安裝320GW的太陽能，至2030年則達600GW，過去十年歐洲太陽能成本下降82%。二、俄烏戰爭及原物料價格上漲使19個歐洲國家加速再生能源轉型，2030年歐盟將有63%電力來自再生能源，高於先前承諾的55%。三、台灣對用電大戶調漲15%電費，將刺激企業及家庭太陽能安裝，配合政府2050年淨零排放路徑 (2030年前投入~9000億，2050年再生能源發電比重可達60-70%，其中可再生能源/氫氣與電網/儲能合計占比達48%)，太陽能展望樂觀。四、台灣6月計畫2023年強制推動新建與翻新建物屋頂至少安裝其面積30%的太陽光電系統，並計畫2025年前完成安裝20GW太陽能容量 (地面型17GW/屋頂型3GW)，2030年達30GW。五、預計未來10年全球太陽能安裝量將以8% CAGR成長，2031年裝機容量將>3500GW。